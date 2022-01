via FCB

Vérité Et Justice Pour Sabrina Et Wassim

Seule une mobilisation peut garantir que cette affaire ne soit pas enterrée ou oubliée.

Le 26 janvier 2022 à 9h00 l’affaire de la mort de Sabrina et Ouassim passe devant la Cour d’appel.

Soyons-présents Place Poelaert à Bruxelles pour soutenir les familles et exiger justice !

Pour rappel, le 9 mai 2017, Ouassim roulait à moto. Sabrina était passagère. Trois voitures de police les ont poursuivis parce qu’ils n’auraient pas respecté la limite de vitesse et qu’ils n’auraient pas porté de chaussures adéquates. Une quatrième voiture s’est placée en travers de la route juste à la sortie d’un tunnel. Ouassim n’a donc pas pu voir cette voiture en sortant de ce tunnel. La collision inévitable a entrainé la mort des deux jeunes.

La course-poursuite était illégale. Les policiers n’ont pas le droit d’entamer des poursuites dangereuses, mettant la vie de plusieurs personnes en danger, pour des infractions au code de la route qui peuvent être sanctionnées par des amendes.

Le 13 août, la Chambre du Conseil de Bruxelles a estimé que les policiers impliqués dans la course-poursuite doivent être inculpés du chef d’homicide involontaire.

Suite à cette décision, les policiers devaient enfin rendre des comptes. La mort des deux jeunes ne peut pas rester impunie. Mais le Procureur a interjeté appel.

