Violences sexuelles : Il est temps de nous croire

Depuis dimanche soir, une déferlante de témoignages de violences sexuelles afflue sur les réseaux sociaux.

Ces personnes ont été droguées et violées par un serveur, dans deux bars du cimetière d’Ixelles. Selon plusieurs témoignages, le serveur en question compte 17 plaintes à son actif, et abuseraient de clientes depuis 6 ans.

Le gérant des bars a nié les faits en bloc.

Malheureusement, ces deux bars ne sont pas les seuls concernés. Des violences sexuelles, il y en a partout, dans tous les bars.

On en a marre. Combien de victimes supplémentaires faut-il pour qu’on nous entende ? Pourquoi la parole des victimes n’est-elle pas crue ?

Que fait la police ?

Que fait la justice ?

On en a marre.

Pour soutenir les victimes et nous faire entendre, nous organisons une marche aux flambeaux, ce jeudi 14 octobre, à 20h. Nous partirons du cimetière d’Ixelles et marcherons jusqu’à la maison communale, via la Chaussée de Boondael.

Nous vous attendons nombreux·ses !

Nous demandons aux hommes cisgenres de se placer à l’arrière du cortège afin de laisser la place aux personnes sexisées.

Cette marche est autorisée par la police.

Infos pratiques :

Quand ? Jeudi 14 octobre, à 20h

Où ? rdv devant les portes du cimetière d’Ixelles (marche jusque devant la maison communale d’Ixelles, via la Chaussée de Boondael)

Autre ? pancartes bienvenues

Sinds zondagavond stroomt er een stortvloed aan getuigenissen van seksueel geweld over sociale media. Het gaat over personen die door een barman werden gedrogeerd en verkracht in twee bars bij Cimetière d’Ixelles. Volgens verschillende getuigenissen heeft de barman al 17 klachten over een periode van 6 jaar.

De uitbater van de bars ontkent de feiten ronduit. Spijtig genoeg gaat het veel verder dan alleen deze twee bars. Seksueel geweld gebeurt overal, in elke bar.

We zijn het beu. Hoeveel slachtoffers zijn er nog nodig om gehoord te worden ? Waarom worden de getuigenissen van 17 slachtoffers in twijfel getrokken ? Wat doet de politie ? Wat doet het rechtssysteem ? We zijn het beu.

Om de slachtoffers te steunen en van ons te laten horen, organiseren we donderdag 14 oktober om 20.00 uur een fakkeltocht.

We vertrekken vanaf de begraafplaats van Elsene en lopen via de Boondaalsesteenweg naar het gemeentehuis van Elsene. We verwachten velen van jullie !

We vragen cisgender mannen om achter in de stoet te gaan staan om plaats te maken voor mensen die geraakt worden door het seksisme.

Dit protest is toegelaten door de politie.

Praktische informatie :

Wanneer ? Donderdag 14 oktober om 20.00 uur.

Waar ? We ontmoeten elkaar voor de poorten van de begraafplaats van Elsene (we stappen naar het gemeentehuis van Elsene, via de Boondaalsesteenweg)

Bordjes met slogans welkom.