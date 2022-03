Le Cercle féministe de l’ULB, en collaboration avec le Cercle LGBTQIA+ de l’ULB, le TDOR Bruxelles et le Cercle du Libre Examen ULB vous invitent à la conférence “Visibilité et Représentation des personnes transgenres” le jeudi 17 mars 2022 à 18:30 à l’auditoire H.1.308.

Avec Lexie, militante et créatrice du compte Instagram @aggressively_trans, et d’autres intervenant-e-s à confirmer, et à travers la modération d’Amélia, fondatrice du TDOR Bruxelles, nous nous interrogerons sur la représentation des luttes trans, le matérialisme trans, la théorie queer ou encore la prédominance des visions cis sur les vécus trans.

Pas de féminisme sans les personnes transgenres !

Nous nous réjouissons de vous y voir