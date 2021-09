WE ARE BELGIUM TOO : Nationale betoging/Manifestation nationale - 3 October - 14h Bruxelles

La Coordination des sans-papiers de Belgique, Sans-Papiers TV et leurs soutiens (vous), organisent le dimanche 3 octobre 2021 à 14h00 à la Gare du Nord une MANIFESTATION NATIONALE "WE ARE BELGIUM TOO".

Elle invite alors, tous les citoyens et citoyennes, enfants, jeunes et vieux, les démocrates, les « communes hospitalières », les associations, les syndicats, les mouvements et les militants et militantes des partis politiques á venir donner de leurs voix à cette manifestation pour demander la mise en place d’une COMMISSION NATIONALE DE REGULARISATION. [...]

Vous trouvez l’appel à la manifestation en pièce-jointe.

Le lien FB de l’évènement est le suivant - La page est encore work in progress :

https://fb.me/e/2w7bahK35

site web we are belgium too

De Coördinatie van de Mensen zonder Papieren en haar vele medestanders (Jullie) organiseren op zondag 3 oktober 2021 om 14 u. aan het Noordstation in Brussel een nationale betoging ‘We Are Belgium Too’.

Wij nodigen alle burgers, vrouwen en mannen, kinderen, jongeren en senioren, democraten, de gastvrije gemeenten, de verenigingen, de vakbonden, de sociale en culturele organisaties en militanten van politieke partijen uit om tijdens deze manifestatie hun stem uit te brengen voor de oprichting van de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie die beslist op basis van duidelijke en permanente criteria. [...]

De oproep voor het evenement vindt u in de bijlage in het FR (maar bestaat ook in het NL)

De FB link van het evenement is de volgende - De pagina is nog in bewerking :

https://fb.me/e/2w7bahK35

website we are belgium too