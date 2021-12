Your racist borders kill. Abolish Frontex !

Un naufrage à Calais qui sert de prétexte à renforcer les frontières nord de l’Europe. Des appels à la libération et protection des captifs de l’enfer Libyen ignorés par l’UE. Des appels non moins désespérés des détenu.es dans les camps sur îles grecques. Des milliers de personnes coincées dans un no man’s land gelé, jouets d’un conflit entre la Pologne et la Biélorussie). Plus de 1.700 personnes ont perdu la vie cette année aux frontières de l’Europe.

Alors, on peut continuer de nourrir des croyances, le fantasme que la construction de murs et la militarisation des frontières sont la solution à la question migratoire.

Alors, on peut continuer à accuser les passeurs, à criminaliser les associations solidaires, les personnes en migration elles-mêmes.

Mais on peut aussi se tourner vers les premiers responsables que sont les auteurs de ces politiques migratoires aussi irrationnelles que criminelles : l’Union Européenne, les Etats membres, les lobbies de l’armement, Frontex.

Notre colère n’est pas à taire. Ce 18 décembre, journée internationale des migrants, nous serons dans la rue. Parcours, performances artistiques et interpellations. Les responsables politiques se cachent nos rues : exposons-les !

#AbolishFrontex

◾ RDV à 13h30 SUR le rond point Schuman ce samedi 18 décembre.

📌 Nos revendications 📌

➡️ Abolir Frontex

➡️ Régulariser les personnes en migration

➡️ Arrêter toutes les expulsions

➡️ Mettre fin à la détention

➡️ Arrêter la militarisation des frontières (et le complexe militaro-industriel)

➡️ Arrêter la surveillance des personnes en déplacement → Renforcer la solidarité

➡️ Mettre un terme au rôle de l’UE qui pousse les gens à se déplacer

➡️ Liberté de circulation pour toutes et tous → Stop au régime frontalier de l’UE

🔺 Plus d’info sur https://fr.abolishfrontex.org/

https://www.facebook.com/events/380280160557622