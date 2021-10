En novembre, rejoignez les ZAP Games : le jeu d’action-subversion contre la pub.

✊ Montez votre équipe et participez à l’opération « Black out friday » du 12 au 25 novembre. L’objectif : récupérer les espaces qu’on nous a pris. Ceux envahis par les pubs.

🔥 A chacun.e son action directe : détournement, recouvrement, sculpture, zone anti-pub (Zap), etc. Dans quelle(s) catégorie(s) serez-vous nomin.é.e.s ?

🥳 Rejoins-nous à la cérémonie des prix, le 26 novembre, pour fêter nos victoires.

▶️ Toutes les informations sur www.zapgames.net

▶️ L’événement facebook : https://www.facebook.com/events/407234877591583