’a rien à fêter [expo concerts ateliers] d u27 au 30

Évènement de BRASS - Centre Culturel de Forest et Collectif Artistes Actifs Béguinage

C.A.A.B (Collectif Artistes Actifs Béguinage) est un collectif bruxellois (3 artistes pluridisciplinaires) créé en soutien aux personnes sans-papiers qui occupent 3 lieux symboliques : l’Eglise du Béguinage, ULB et VUB.

L’objectif du collectif est de porter, de manière artistique et esthétique, les messages et les réalités multiples sur l’urgence de la régularisation.

〰️〰️〰️

★ je 27/01

▶︎ 18:00 Vernissage de l’expo « Y’a rien à fêter »

Qu’il est difficile de parler d’une lutte alors qu’elle n’a pas pris fin…

Pendant 1 an, le collectif d’artistes a tenté d’accompagner des centaines de femmes et d’hommes dans leur combat contre un système qui les rend illégaux. Cette exposition est un retour sur leur histoire, un partage des mots et des maux vécus quotidiennement, un récit de luttes et d’injustices, à travers de multiples voix.

▶︎ 20:00 Prise de paroles

Introduction de l’exposition et présentation de la lutte par deux militant.es sans papiers. Après un an d’occupation de l’église du Béguinage, rien à changé, pourquoi n’y a-t-il rien à fêter ?

▶︎ 20:30 Concert

Artistes du Béguinage

〰️〰️〰️

★ ve 28/01

▶︎ 14:00—19:00 Expo « Y’a rien à fêter »

▶︎ 19:00—20:30 Assemblée générale de plusieurs collectifs de personnes sans papiers modéré par les organisateurices de la pétition IN MY NAME.

▶︎ 20:30 Banquet par les Gastrosophes

〰️〰️〰️

★ sa 29/01

▶︎ 14:00—19:00 Expo « Y’a rien à fêter »

▶︎ 14:00-17:00 Ateliers

Confection de capes à revendications, à porter dans l’espace public !

▶︎ 19:30 Open mic

En présence du duo de slam Z&T

▶︎ 21:00 Concert

Percussions par TIKIWAKA, une bande de demi-frappé·e·s du rythme, bourré·e·s d’envie de vous faire bouger ! Ça claque sur les peaux de conga, de djembés, et de surdos, ça résonne de cloches, de tchics, et de bons solos de saxo… Pas de partition, juste des signes qui permettent aux musicien·ne·s de chercher le chemin de la transe …

〰️〰️〰️

★ di 30/01

▶︎ 14:00 Expo

▶︎ 14:00-17:00 Ateliers

Confection de capes à revendications, à porter dans l’espace public !

▶︎ 16:00-18:00 Table ronde

CAAB souhaite convier tous les collectifs et/ou personnes sans papiers intéressées par la démarche artistique débutée il y a un an et proposée comme outil de lutte. Espace de (re)rencontre et d’ébauche de futures collaborations.

〰️〰️〰️

🖐 Gratuit !

📌 Détails : www.lebrass.be/event/caab