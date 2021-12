émission radio Anti-Noël avec que de la musique engagées

lieu : Radio Air Libre et Radio Salamandre Bruxelles et Beaumont

Émission radio Anti-Noël une collaboration entre Radio Salamandre et Radio Air Libre diffusé ce Vendredi soir le 24 décembre pendant votre repas de Noël, à 19h30 sur Radio Air libre et à 20h sur Radio Salamandre.

Qu’est-ce qui est le plus insupportable pour les cerveaux que ce pavé obscène de chants de Noël qu’on nous impose chaque année, la révolte est étouffé dans la rouge du coca-cola du petit sinterklaas qui est exporté en capitalisme land sur le nom de santa Claus. On oublie les chansonnettes rituelles et on vous passera que des musiques engagées pendant cette émission anti-Noël et vous encouragez à continuer la résistance.

L’émission Anti-Noël est créé par Raoul de Fréquence Perestroïka, une émission trépidante folklorique et engagée : Dub, world, ska, rock, folk et punk d’hier et aujourd’hui sur Radio Salamandre à Beaumont et Gwen de l’émission Tranche d’Anar de Radio Air Libre à Bruxelles.

l’émission Anti-Noël est à écouter sur www.radiosalamandre.be ou 107.8 FM à Beaumont et 105.8 à Sivry-Rance tous les jours cette semaine à 18h et le vendredi 24/12 à 20h. Le podcast est à retrouver sur mixcloud.

Et à écouter sur Radioairlibre.net ou 87.7 FM à Bruxelles le mercredisoir 22 décembre à 19h et vendredisoir 24 décembre à 19h30. Podcast sur tranchedanar.noblogs.org