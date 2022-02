émission radio " à la cloche de bois" en février 2022

Dans ce 17ième épisode de l’émission "A la cloche de bois" on abordera une forme de "logement" hors du commun ; on partagera le vécu de Vitya, qui vient de passer un an et demi dans un centre pour immigré.e.s dit"ouvert".

On fera également un tour à Gand, pour faire un retour historique et actuel du squat "Het Pand".

Et bien sûr, on commencera l’émission avec l’actualité sur la question du logement, ainsi qu’un petit focus sur la riposte contre le marchand desommeil notoire dans le quartier de Lemmonier. Et pour accompagner tout ça, M. Paul et Balthazar mettront du son sur les mots avec des impros en live.

A LA CLOCHE DE BOIS est diffusé en FM à Bruxelles et en Stream partout dans le monde !

Le mercredi 9 février à 20h30 sur Radio Air Libre 87.7 FM et

rédiffusé le vendredi 11 février à 21h sur Radio Air Libre 87.7 FM.

Le mardi 15 février à 10h sur Radio Campus 92.1 FM

Le mercredi 23 février à 19h sur Radio Panik 105.4 FM.



Tous les podcasts sont disponibles sur

https://alaclochedebois.noblogs.org/

Pour nous écrire : àlaclochedebois@riseup.net