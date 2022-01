émission radio avec musique engagée et annonces luttes sociales

lieu : Radio Air Libre et Radio Salamandre Bruxelles et Beaumont

Fréquence Perestroïka de Radio Salamandre :émission trépidante folklorique et engagée de Raoul : Dub, World, Ska, Rock, Folk et Punk d’hier et d’aujourd’hui.

Cette fois-ci c’ est une émission hors-série de fréquence Perestroïka, une collaboration entre radio salamandre à Beaumont et radio air libre à Bruxelles.

Après les joies de l’obulance de nos fêtes, l’heure est toujours à l’urgence, urgence sociale certes toujours présente, mais également une urgence environnementale, l’énergie de votre corps et votre âme sont vitaux pour assurer aux générations à venir l’espoir pour pouvoir proprement et adéquatement se fournir d’une autre énergie. Une énergie qui préservera la vie mais aussi la terre.

Mais on parlera aussi dans cette émission de la lutte contre le commerce des armes et l’implication du gouvernement flamande, de sauvetage et naufrage en mer Méditerranée et la lutte contre les prisons en Belgique.

cette émission sera diffusé le mercredi 5 janvier et jeudi 6 janvier à 18h sur radio salamandre ou 107.8 FM à Beaumont et 105.8 à Sivry-Rance et le podcast est à écouter surmixcloud fréquence perestroïka.

et diffuser le mercredi 5 janvier à 19h et le vendredi 7 janvier à 20h sur Radio Air Libre ou 87.7 FM à Bruxelles et le podcast est à ré-écouter sur leblog de Tranche d’Anar

On fait référence dans cette émission aux collectifs en lutte suivantes :

le collectif dégaze

ende gelände

zad rheinland en Allemagne

vredesactie

video de l’action de vredesactie devant palais de justice

Alarmphone

La clac

émission radio Laisse pas béton