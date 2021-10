épisode 13 de l’émission radio "A La cloche de bois" sur les squats, le logement à bxl et ailleurs

Salut !

ce mercredisoir à 20h30 en directe dans le studio de Radio Air Libre l’émission " A La cloche de bois"

L’émission radiophonique "A la cloche de bois", vous parle des luttes pour l’accès au logement pour toutes et tous et en soutien aux lieux de vie alternatifs "occupés" et autonomes, avec ou sans papiers, à Bruxelles et ailleurs.

Dans ce 13ème épisode, on fera le topo de l’actualité sur la question du logement, puis on ira faire un tour à Hambourg.... Ensuite nous irons questionner l’architecture patriarcale dans la ville tant dans l’espace dit public mais aussi dans l’habitat. On se fera une petite discussion en direct sur « La question du logement : réformisme ou révolution ». Puis M. Paul et Balth nous délecterons les neurones avec des impros en live.

Bonne écoute

À LA CLOCHE DE BOIS est diffusée en FM à Bruxelles et en Stream partout dans le monde !

Ce mercredi 13 octobre à 20h30 et ce vendredi 15 octobre à 21h sur Radio Air Libre 87.7 FM

Le mardi 19 octobre à 10h sur Radio Campus 92.1 FM

Le mercredi 27 octobre à 19h sur Radio Panik 105.4 FM



Tous les podcasts sont disponibles surA la cloche de bois ou sur Radio Panik