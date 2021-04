Les procès se poursuivent

Demain matin, mardi 13 avril, aura lieu la suite des plaidoiries des avocats de la défense dans les deux procès de la solidarité qui concernent respectivement 11 personnes hébergeur.euse.s et migrants et 10 personnes toutes migrantes, toutes poursuivies pour traffic d’être humains et participation à une organisation criminelle.

