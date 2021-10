[projection] Aube dorée, l’affaire de tous

Le cinéma d’Attac présente





AUBE DORÉE, L’AFFAIRE DE TOUS

un film d’Angélique KOUROUNIS





CE FILM, c’est l’histoire d’un parti néo-nazi.

Né en 1993, Aube dorée s’est développé tout au long de la crise qui a frappé la Grèce –devenant la troisième force politique du pays. Cette organisation terroriste a pourtant toujours pignon sur rue. Au terme d’un procès-marathon, seuls une cinquantaine de ses militants (dont plusieurs députés) ont été condamnés, en 2020, à des peines de 5 à 14 ans d’emprisonnement. Un procès sans public, entravé par la mauvaise volonté de la police, de la Procureure et décrié par les autres partis fascistes européens..., mais qui a pu mettre en lumière le système militaire et criminel de cette organisation : attaques armées contre des syndicalistes, agressions sanglantes contre des étrangers et meurtres. Dont celui de Pavlos Fyssa, un musicien grec assassiné en 2013 par un cadre de ce parti ultra.

La réalisatrice de ce reportage interpellant, Angélique Kourounis, grand reporter à Radio France, a enquêté durant des années sur la montée du néo-nazisme en Grèce parce que son mari est juif, son fils homo, et –elle– journaliste. Tous les trois sont en danger...





La soirée est co-organisée par Attac-Bruxelles 1, le CADTM et Grec.que.s solidaires de Belgique





AUBE DORÉE

France-Grèce 2021 / 120 minutes

Cinéma L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

