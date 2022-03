Soirée de soutien à l’occupation VSP family pour le comité des femmes sans papiers

Les femmes du monde entier revendiquent et méritent un avenir égalitaire libre de préjugés, de stéréotypes et de violence ; un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous.

Ce n’est qu’en garantissant les droits des femmes et des filles sans exclusion que la Belgique parviendra à assurer la justice sociale et l’inclusion, à développer des économies qui bénéficient à toutes et tous.

A l’occasion de la journée internationale des femmes le Comité des Femmes Sans-Papiers organise ce 8 mars 2022 à l’occupation VSP Family ,Rue Defacqz 1, 1000, Bruxelles à partir de 18h, une soirée "Besoin de solidarité", pour :

la prise en considération de leurs besoins ;

soutenir leurs projets ;

dire non à une société qui continue à les ignorer.

Prise de parole, repas avec des menus variés, danse et ambiance assurées.

Pour vos dons numéro du compte de Comité des femmes sans-papiers :

BE55 9733 8510 0744