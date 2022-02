𝐋𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐞 #𝟏 à La Clef

𝐋𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐞 #𝟏 est prête ! Ce sera le samedi 26 février à partir de 18h.

Pour sa première, 𝐋𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐞 est accueillie par 𝐋𝐚 𝐂𝐥𝐞𝐟 (collectif qui vise l’auto-émancipation de nos vies à l’égard du système par tous les moyens possibles), dans son occupation temporaire située au 𝟏𝟏𝟖 𝐫𝐮𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐚𝐧 à 1020 Laeken.

La Clef, c’est un lieu de vie, de rencontres, d’échanges, d’ateliers et d’expositions, c’est parce que nous partageons la même envie d’unir et de se réunir que nous sommes heureux et fièr.e.s de cette première collaboration.

𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 -----

➡️ 18h : Ouverture des portes.

➡️ 18h30-19h30 : 𝐁𝐀𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐁𝐗𝐋 sélection de 🔥

Basement Bxl : Plateforme d’expression artistique principalement axée sur le Hip-Hop bruxellois. Rassemblements d’artistes Hip-Hop lors d’évènements jam, concerts, open-mic, session rap...

https://www.facebook.com/BasementBxl

https://www.instagram.com/basement_bxl/

➡️ 19h40 - 20h00 : 𝐌𝐜 𝐊𝐞𝐳𝐚 feat 𝐅𝐫𝐞𝐤𝐞𝐧𝐳𝐢𝐬

The Synthicate est composé de MC Kéza ,Charly Fiasco , FreakN6 et Salem. Collectif d’Hip-Hop Bruxellois crée en 2017. aimant mélanger les styles alternatifs autant dans leurs Textes que dans leurs Beats, aux influences électroniques et Drum’n’Bass..

➡️ 20h10 - 20h45 : 𝐁𝐎𝐑𝐄𝐕

BOREV est un trio de Rap/Hip Hop Bruxellois composé de deux rappeurs et d’un beatmaker.

Au travers d’une écriture introspective, de flows dynamiques et d’instrumentales faites maison aux ambiances oniriques, ces trois potes qui se rejoignent sous la même bannière musicale, vous proposent des morceaux passant d’un lofi coloré à une trap mélodieuse, tout comme des sons boostés d’énergie qui transpirent de vibes hiphop des 90’s modernisés.

Après quelques passages sur des scènes bruxelloises en 2021 (Le Réservoir Bar, Le See U, L’Excelsior et d’autres…), BOREV est sur le point de finaliser un Ep qui sortira au courant de l’année 2022 avec plusieurs clips et propositions inédites à la clé.

https://www.instagram.com/borevvv/

➡️ 20h50 - 21h30 : 𝐋𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐦𝐢è𝐫𝐞

La Chaumière est un collectif hip-hop bruxellois, composé de six MC’s, dont Feeling Mc, Le Louyet, Fraise , Enfant de Morphée , IlanOvitch, Léo Paz et de Dee Kill, beatmaker et DJ. Ce projet qui se veut familial parle à tous et à toutes générations confondues sous le mot d’ordre : « C’est la Chaumière, c’est pour les sœurs et pour les frères »

https://www.facebook.com/lachaumiere1love

https://www.instagram.com/la_chaumiere.collectif/

➡️ 21h40 - 22h15 : 𝐋𝐞 𝐋𝐨𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐱 𝐈𝐥𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐜𝐡

Ce sont deux artistes qui évoluent au sein de la sphère du rap Bruxellois depuis une dizaine d’année.

Aujourd’hui la volonté commune de créer un projet à deux les a réunis autour de 5 titres.

Les thèmes évoqués dans leurs morceaux traitent de leurs vécus en région Bruxelloise.

Ils viendront présenter leurs deux albums solos, ainsi que le résultat de leur collaboration.

https://www.instagram.com/ilanovitchbxl/

https://www.instagram.com/lelouyet/

https://www.youtube.com/watch?v=zNhUWMOep38

➡️ 22h15 - ... : 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐌𝐈𝐂 🎤🎶

OUVERT à toutes et tous, viens tester tes derniers textes ou calle nous ta meilleure impro 👌🔥

𝐈𝐍𝐅𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐀𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒 -----

Tout le long de la soirée tu pourras boire et également manger les délices de l’équipe d’𝐀𝐭𝐨𝐦𝐢𝐊𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐧 🔥🤤

https://www.facebook.com/AtomiKitchenBXL

Tu pourras également farfouiller dans la friperie permanente de La Clef 🧤🧣💎

📛❗ RAMÈNE UN MAX DE CASH !

Pour l’entrée prix libre (5€ c’est cool 🤗)

Pour boire & manger 🍻🥙

Et surtout pour bien vider tes poches dans le chapeau pour les artistes ✌✊

Adresse : La Clef, 118 rue Fransman - 1020 Laeken.