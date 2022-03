Village et la marche Mondiale des Femmes

15h à 19h : La marche Mondiale des Femmes réclame un « Plan de relance, crise sanitaire et violences économiques envers les femmes » : accueil, prise de parole et marche

> Plus d’info sur la Marche mondiale des femmes : https://www.facebook.com/MMF.WVM/

La crise déclenchée par la pandémie de COVID-19 a eu un fort impact socio-économique sur les ménages et a mis en évidence les profondes inégalités qui existent dans notre pays. Les femmes sont l’une des populations les plus touchées. Bien avant la pandémie, la participation des femmes au marché du travail était déjà plus faible et moins favorable que celle des hommes, et leur charge de travail domestique et de soins non rémunérés était plus importante. Ce 8 Mars 2022, La marche Mondiale des Femmes, réclame pour un « Plan de relance, crise sanitaire et violences économiques envers les femmes » Nous exigeons une politique socio-économique de relance et une gestion de la crise sanitaire féministe qui permette aux femmes d’effectuer un travail rémunéré à temps plein et aux hommes d’assumer davantage de responsabilités familiales !

Au programme :

Village avec tentes à partir de 15h

Discours lancement marche 17h

Marche 17h30

Retour animation 18h30